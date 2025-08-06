Прокуратура проверит сообщения об отравлении пассажиров речного круиза Москва – Казань

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после публикаций в соцсетях об отравлении пассажиров теплохода «Лев Толстой».

По предварительным данным ведомства, у пассажиров круизного теплохода «Лев Толстой», следующего по маршруту Москва – Казань, выявлены случаи ухудшения самочувствия.

«Татарский транспортный прокурор проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и соблюдения прав пассажиров. Надзорные мероприятия проводятся во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой», – говорится в заявлении.