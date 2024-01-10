Прокуратура проверит сообщения об избиении рабочего в Казани

Прокуратура Казани проверит сообщения, распространившиеся в местных Telegram-каналах, об избиении сотрудника коммунальной службы.

В публикациях указано, что сегодня во дворе одного из домов по улице Фучика неизвестный несколько раз ударил ногами рабочего.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося и даст правовую оценку действиям нападавшего. Такое поручение дал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.