Прокуратура проверит сообщение, что в РТ ребенка-инвалида не пустили на паром без очереди

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после информации о том, что, предварительно, на паромной переправе в Верхнем Услоне сотрудники отказались пропускать вне очереди на паром жительницу Казани с ребенком-инвалидом. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Информация появилась в социальных сетях и нескольких СМИ. Вместе с тем в саму прокуратуру по этому поводу никаких обращений не поступало. Ведомство проводит проверку исполнения требований закона о соблюдении прав маломобильных граждан на доступность объектов транспортной инфраструктуры.

Кроме того, надзорное ведомство выяснит все обстоятельства случившегося. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.