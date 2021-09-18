Прокуратура проверит, почему теплоход увез туристов из РТ вместо Самары в Чебоксары

Было установлено, что с 15 по 17 сентября теплоход «А. Парфенов» арендовали для выступлений «Стендап Казань» и группы ВИА «Волга-Волга». Из-за плохой погоды экипаж судна при договоренности с пассажирами поменял маршрут, и вместо Самары они дошли до Чебоксар, а после обратно в Казань.

На борту находилось 108 пассажиров и 26 членов экипажа. В Казань теплоход вернулся 17 сентября.

На место выехал и.о. Татарского транспортного прокурора. Жалобы от пассажиров не поступали.