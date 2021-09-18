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Ру Тат
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18 сентября 2021  11:01
Полина Шевчук

Прокуратура проверит, почему теплоход увез туристов из РТ вместо Самары в Чебоксары

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Было установлено, что с 15 по 17 сентября теплоход  «А. Парфенов» арендовали для выступлений «Стендап Казань» и группы ВИА «Волга-Волга». Из-за плохой погоды экипаж судна при договоренности с пассажирами поменял маршрут, и вместо Самары они дошли до Чебоксар, а после обратно в Казань.

На борту находилось 108 пассажиров и 26 членов экипажа. В Казань теплоход вернулся 17 сентября.

На место выехал и.о. Татарского транспортного прокурора. Жалобы от пассажиров не поступали. 

 

#транспортная прокуратура #теплоходы
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