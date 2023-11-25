Прокуратура проверит, почему школьницу в Казани не высадили на ее остановке

Прокуратура выяснит обстоятельства инцидента с ребенком, которого не высадили на ее остановке, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как сообщают в местных Telegram-каналах, автобус 36-го маршрута проехал нужную школьнице остановку и высадил ее на остановке «Озеро Лебяжье». Пассажиры требовали, чтобы ребенка довезли до места назначения.

«Кондуктор ничего не смогла предпринять, девочке только сказали:"Пересядешь на другой автобус, скажешь, что от нас, они тебя довезут ", – пишет автор публикации.

В прокуратуре отметили, что действиям водителя и кондуктора будет дана правовая оценка и при наличии оснований приняты меры реагирования.