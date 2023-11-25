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Прокуратура проверит, почему школьницу в Казани не высадили на ее остановке
Прокуратура выяснит обстоятельства инцидента с ребенком, которого не высадили на ее остановке, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как сообщают в местных Telegram-каналах, автобус 36-го маршрута проехал нужную школьнице остановку и высадил ее на остановке «Озеро Лебяжье». Пассажиры требовали, чтобы ребенка довезли до места назначения.
«Кондуктор ничего не смогла предпринять, девочке только сказали:"Пересядешь на другой автобус, скажешь, что от нас, они тебя довезут ", – пишет автор публикации.
В прокуратуре отметили, что действиям водителя и кондуктора будет дана правовая оценка и при наличии оснований приняты меры реагирования.
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