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Происшествия 7 января 2024 12:43

Прокуратура проверит обстоятельства массового ДТП в Татарстане с пятью пострадавшими

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Прокуратура проверяет обстоятельства массовой аварии в Бавлинском районе Татарстана, в которой пострадали пять человек, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, на трассе М-5 Hyundai вылетел на встречку и столкнулся с двумя «Ладами». В результате были госпитализированы 4 женщины и мужчина.

На место происшествия выехал заместитель Бавлинского городского прокурора Артем Родионов. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

#массовое ДТП
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