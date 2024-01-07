Прокуратура проверит обстоятельства массового ДТП в Татарстане с пятью пострадавшими

Прокуратура проверяет обстоятельства массовой аварии в Бавлинском районе Татарстана, в которой пострадали пять человек, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, на трассе М-5 Hyundai вылетел на встречку и столкнулся с двумя «Ладами». В результате были госпитализированы 4 женщины и мужчина.

На место происшествия выехал заместитель Бавлинского городского прокурора Артем Родионов. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.