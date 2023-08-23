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Руc Тат
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Происшествия 23 августа 2023 16:51

Прокуратура проверит информацию после видео с ребенком на карнизе казанского дома

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В социальных сетях были опубликованы кадры с ребенком, который в Казани встал на карниз второго этажа.

Очевидец написала, что инцидент произошел в доме на улице Лядова. Ребенок встал на карниз открытого окна и в какой-то момент опасно наклонился, чтобы посмотреть вниз.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура организовала проверку информации по данному факту.

Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение требований закона о безнадзорности детей. Если будут основания, прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

#Прокуратура РТ
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