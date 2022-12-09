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Ру Тат
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Происшествия
9 декабря 2022  16:03
Павел Климчак

Прокуратура проверит информацию о том, что в Казани ребенок сбежал из детсада

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Надзорное ведомство Татарстана организовало проверку распространившейся в соцсетях информации о том, что в одном из детских садиков Казани сбежал маленький ребенок.

Прокуратура оценит соблюдение требований закона о несовершеннолетних и действия работников детсада, ответственных за обеспечение безопасности воспитанников. Проверку проведет прокуратура Советского района Казани, уточнил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В самом садике корреспонденту «Татар-информа» отказались дать комментарий по поводу этой информации.

#Детский сад #Прокуратура
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