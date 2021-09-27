Прокуратура проверит информацию о том, что в Казани мать бросила на улице 3-месячную дочь

В СМИ появилась информация о том, что 23-летняя жительница Казани оставила свою трехмесячную дочку на улице. Ребенка обнаружили сотрудники полиции 24 сентября, девочку передали врачам скорой помощи.

На вопросы полицейских, почему она оставила ребенка на улице, мать ответила, что не справляется с больной девочкой. Кроме нее, у девушки еще четверо детей, в полиции она состоит на учете как неблагополучный родитель.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство организовало проверку данной информации.