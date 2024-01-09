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Происшествия 9 января 2024 22:10

Прокуратура проверит информацию о том, что в Казани кондуктор высадил ребенка на мороз

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Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что кондуктор автобуса №68 высадила школьника на мороз.

Сообщается, что у женщины не сработал терминал из-за чего она не смогла принять оплату с транспортной карты ребенка. В итоге мальчика высадили и ему пришлось идти в школу пешком.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство займется проверкой этой информации.

Ведомство даст правовую оценку действиям экипажа автобуса и при наличии оснований поставит вопрос об ответственности виновных.

#ПАТП-2
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