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Прокуратура проверит информацию о том, что в Казани кондуктор высадил ребенка на мороз
Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что кондуктор автобуса №68 высадила школьника на мороз.
Сообщается, что у женщины не сработал терминал из-за чего она не смогла принять оплату с транспортной карты ребенка. В итоге мальчика высадили и ему пришлось идти в школу пешком.
Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство займется проверкой этой информации.
Ведомство даст правовую оценку действиям экипажа автобуса и при наличии оснований поставит вопрос об ответственности виновных.
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