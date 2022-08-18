Прокуратура проверит информацию, что ветеран из РТ страдает от засилья насекомых в доме

В СМИ появилась информация, что в Альметьевске 93-летняя ветеран Великой Отечественной войны страдает от нашествия насекомых в ее квартире.

По словам женщины, насекомые лезут через окна и балкон с соседней березы. Семья, по словам автора статьи, уже обращалась в домоуправление, но борьбу с вредителями с дерева так никто не начал.

Прокуратура РТ организовала проверку данной информации.

«Надзорное ведомство даст правовую оценку работе управляющей компании и контролирующих органов в сфере ЖКХ. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования», – прокомментировал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

