Прокуратура проверит информацию, что в Казани кондуктор автобуса пытался высадить ребенка

Надзорное ведомство Казани организовало проверку после того, как в соцсетях опубликовали видео, на котором кондуктор одного из городских автобусов пытается высадить ребенка из-за того, что у него на транспортной карте не было денег.

Прокуратура даст правовую оценку действиям кондуктора. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В ассоциации АТП РТ также дали комментарий по поводу случившегося в автобусе №45, опубликовав еще одно видео с другого ракурса, которое было снято на камеру самого автобуса.

«На кадрах видно женщину, которая специально сделала вброс видео. Женщина быстрыми шаги идет с задней площадки автобуса, быстро снимает видео и выходит из автобуса. Отмечу, женщина была экипирована. Видимо для того чтобы не показывать своего лица, она скрыла его под маской», – сообщил председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Также в ассоциации перевозчиков сообщили, что информация о попытках кондуктора высадить мальчика из автобуса не нашла подтверждение.

Кроме того, перевозчики рассказали свою версию произошедшего: на остановке «Академика Арбузова» в автобус зашли три мальчика. Один из них предъявил карту кондуктору, на ней не было денег. После этого мальчик передал карту своему знакомому, и тот вновь предъявил ее кондуктору.

В ответ на это кондуктор сказала им, что они могут ехать в автобусе, но им нужно сообщить родителям, что денег на карте нет и нужно пополнить баланс. После этого дети начали грубо разговаривать с кондуктором – именно в этот момент рядом появилась женщина, которая начала снимать происходящее на видео.