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Прокуратура проверит инцидент с падающей на кровати штукатуркой в казанском детсаду
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Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что детском саду номер 357 в Казани на кровати, где дети спят днем, с потолка падает штукатурка.
Кроме того сообщается, что один из детей упал, спускаясь по лестнице, так как перила не были закреплены, о чем свидетельствуют соответствующ е кадры.
Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокурору Казани поручено проверить эту информацию и при наличии оснований принять меры реагирования.
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