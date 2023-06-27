Прокуратура проверит инцидент с падающей на кровати штукатуркой в казанском детсаду

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что детском саду номер 357 в Казани на кровати, где дети спят днем, с потолка падает штукатурка.

Кроме того сообщается, что один из детей упал, спускаясь по лестнице, так как перила не были закреплены, о чем свидетельствуют соответствующ е кадры.

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокурору Казани поручено проверить эту информацию и при наличии оснований принять меры реагирования.