Прокуратура проверила водителя, высадившего пассажиров на маршруте Казань – Альметьевск

В социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что междугородние перевозчики не в первый раз оставляют жителей Татарстана на дороге из Казани в Альметьевск.

В одном из последних случаев, как рассказали очевидцы, на трассе около Лаишево автобус съехал в кювет. Транспорт вытащить на дорогу не удалось и пассажиры были вынуждены уезжать на попутках. Никакой компенсации от транспортной компании они не получили.

Бугульминская городская прокуратура по поручению аппарата надзорного ведомства провела проверку по факту высадки пассажиров на трассе, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Выяснилось, что владелец микроавтобуса осуществлял пассажирские перевозки без лицензии. В отношении мужчины возбуждено административное дело об осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.

Постановление с материалами проверки направлено в МТУ Ространснадзора по ПФО для рассмотрения по существу.

