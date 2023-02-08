Прокуратура провела проверку после нападения собаки на ребенка у школы в Челнах

Челнинские прокуроры проверили опубликованную в СМИ информацию о том, что ребенка на территории школы укусила собака, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Выяснилось, что 23 января этого года сотрудники Средней общеобразовательной школы №3 подали в Исполком заявку на отлов собак с территории учреждения.

В этот же день в 14 часов ученик 6 класса подошел к двум лежащим под деревьями у ограждения территории школы собакам, чтобы их погладить. Со слов ребенка, одна из них укусила его в шею. К медработнику школы мальчик не обратился, но примерно через час позвонила мать ребенка и сообщила, что они обратились за медицинской помощью в связи с укусом животного.

Через два дня одну собаку, которая, предположительно, и укусила школьника, отловили и отправили в приют. Сейчас на территории школы собаки отсутствуют.

В процессе проверки прокуроры установили, что был нарушен «Федеральный закон об образовании в РФ», в том числе гласящий, что учреждение обязано создавать безопасные условия для учащихся и сотрудников школы.

В связи с этим директору Средней общеобразовательной школы №3 внести представление об устранении нарушений закона об образовании.