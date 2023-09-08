Прокуратура проведет прием по вопросам работы всех видов транспорта в Татарстане

Первый заместитель Приволжского транспортного прокурора Сергей Сидоров примет жителей Татарстана и Самарской области по вопросам, которые связаны с работой всех видов транспорта, включая водный и железнодорожный, сообщили в ведомстве.

Кроме того, Сидоров обсудит с посетителями вопросы перемещения товаров через границу Евразийского экономического союза, поговорит о проведении доследственных проверок и расследовании уголовных дел.

13 сентября 2023 года с 11 до 12 часов по московскому времени прием будет проводиться в помещении приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 12/20;

14 сентября 2023 года с 15 до 16 часов по самарскому времени прием пройдет в помещении приемной Президента Российской Федерации в Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210.

Чтобы разрешить вопросы, требующие проверки, наиболее эффективно, ведомство рекомендует заранее подготовить звявления и указать в нем основные доводы. Если заявитель ранее уже обращался в органы прокуратуры или другие органы власти, следует приобщить к заявлению копии ответов.

Заявителям при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

По вопросам личного приема необходимо обращаться по телефонам: 8 (831) 244-45-44 и 8 (910) 796-59-45.