Прокуратура просит взыскать с аферистов, обманувших татарстанцев, более 200 тысяч рублей

Прокуратура Менделеевского района просит взыскать более 200 тысяч рублей с телефонных мошенников, которые обманули пожилых жителей Менделеевска. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось выяснить сотрудникам надзорного ведомства, 20 июля 89-летней местной жительнице поступил звонок от незнакомого мужчины. Он сообщил, что ее дочь попала в ДТП и во избежание уголовной ответственности необходимо передать деньги. В результате пенсионерка отдала мошенникам 100 тыс. рублей.

В тот же день мошенники обманули 72-летнюю пожилую женщину. Женщина передала курьеру мошенников 104 тыс. рублей.

В результате сотрудники прокуратуры обратились в Менделеевский районный в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения с владельца банковского счета.

В настоящее время иск находится на стадии рассмотрения.