Прокуратура просит для экс-начальника ОП «Сафиуллина» 12 лет строгого режима

Прокуратура запросила наказание для экс-начальника ОП «Сафиуллина» в виде 12 лет строгого режима и 500 млн штрафа.

В Приволжском районном суде Казани стартовали прения по делу экс-начальника отдела полиции «Сафиуллина» Алексея Ершова. Сегодня слово было предоставлено гособвинителю Чулпан Шаеховой, которая запросила для подсудимого наказание в виде 12 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.

Ершова и его бывшего коллегу Ильназа Ситдикова, который ранее занимал пост заместителя начальника ОП «Сафиуллина», обвиняют в четырех эпизодах получения взяток на общую сумму 20 миллионов рублей. В деле также числятся статьи «Превышение должностных полномочий» и «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

Представитель прокуратуры предложила для второго подсудимого, Ильназа Ситдикова, наказание менее суровое - лишение свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима и штраф в один миллион рублей. В прениях гособвинитель попросила суд также запретить обоим фигурантам дела занимать руководящие должности в МВД в течение пяти лет.

Адвокат Ситдикова сегодня также выступил в прениях и попросил для своего подзащитного условный срок. Выступление защитника Ершова ожидается в ближайшие пару недель.

Экс-начальника ОП «Сафиуллина» задержали еще в октября 2020 года. По версии следствия, узнав о том, что у правоохранителей появились к нему вопросы, он пустился в бега.

На данный момент рассмотрение дела в суде находится на завершающей стадии.