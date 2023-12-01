Прокуратура проконтролирует ремонтные работы по устранению аварии на Фучика в Казани

Прокуратура Приволжского района Казани взяла на контроль ремонтно-восстановительные работы на водопроводе, где из-за коммунальной аварии на Фучика забил фонтан воды, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Для оценки сложившейся ситуации на место инцидента выехал районный прокурор Артур Шарипов. Ведомство оценит в том числе соблюдение сроков устранения последствий аварии.

Ранее «Татар-информ» опубликовал кадры с аварией на водопроводе в Приволжском районе столицы Татарстана. В аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» агентству рассказали, что на место отправилась бригада, которая устанавливает причины ЧП.