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Происшествия 1 декабря 2023 16:39

Прокуратура проконтролирует ремонтные работы по устранению аварии на Фучика в Казани

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Прокуратура Приволжского района Казани взяла на контроль ремонтно-восстановительные работы на водопроводе, где из-за коммунальной аварии на Фучика забил фонтан воды, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Для оценки сложившейся ситуации на место инцидента выехал районный прокурор Артур Шарипов. Ведомство оценит в том числе соблюдение сроков устранения последствий аварии.

Ранее «Татар-информ» опубликовал кадры с аварией на водопроводе в Приволжском районе столицы Татарстана. В аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» агентству рассказали, что на место отправилась бригада, которая устанавливает причины ЧП.

#потоп в казани
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