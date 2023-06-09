Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прокуратура проконтролирует, чтобы администрация оградила аварийный дом в Казани
Прокуратура Татарстана взяла на контроль вопрос с ограждением аварийного дома в Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В процессе проверки было установлено, что с 2014 года дом 7а на Базарной улице был признан аварийным и подлежащим сносу.
На администрацию Кировского и Московского района города возложили обязанность обеспечить безопасность людей, которые мимо этой постройки проходят.
Между тем дом, находящийся рядом с детской площадкой и парковкой не огражден забором, а опасные конструкции фасада не демонтированы.
В отношении замглавы администрации вышеуказанных районов было возбуждено административное дело о нарушении правил благоустройства территории городских округов.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа