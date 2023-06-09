Прокуратура проконтролирует, чтобы администрация оградила аварийный дом в Казани

Прокуратура Татарстана взяла на контроль вопрос с ограждением аварийного дома в Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе проверки было установлено, что с 2014 года дом 7а на Базарной улице был признан аварийным и подлежащим сносу.

На администрацию Кировского и Московского района города возложили обязанность обеспечить безопасность людей, которые мимо этой постройки проходят.

Между тем дом, находящийся рядом с детской площадкой и парковкой не огражден забором, а опасные конструкции фасада не демонтированы.

В отношении замглавы администрации вышеуказанных районов было возбуждено административное дело о нарушении правил благоустройства территории городских округов.