news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 9 июня 2023 14:21

Прокуратура проконтролирует, чтобы администрация оградила аварийный дом в Казани

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Прокуратура Татарстана взяла на контроль вопрос с ограждением аварийного дома в Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе проверки было установлено, что с 2014 года дом 7а на Базарной улице был признан аварийным и подлежащим сносу.

На администрацию Кировского и Московского района города возложили обязанность обеспечить безопасность людей, которые мимо этой постройки проходят.

Между тем дом, находящийся рядом с детской площадкой и парковкой не огражден забором, а опасные конструкции фасада не демонтированы.

В отношении замглавы администрации вышеуказанных районов было возбуждено административное дело о нарушении правил благоустройства территории городских округов.

#аварийные дома
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное