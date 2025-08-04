Прокуратура выявила нарушения в действиях УК после падения лифта с детьми в Челнах

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором лифт с детьми в одном из домов на улице Раскольникова в Набережных Челнах на большой скорости пролетел девять этажей и остановился на техническом этаже.

После проверки прокуратуры Набережны Челнов выяснилось, что домом управляет УК «Строим будущее», а последняя проверка лифта была в августе прошлого года.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе прокуратуры Татарстана, сбой в работе лифта произошел из-за срабатывания концевого выключателя. Проверка надзорного ведомства показала, что управляющая компания нарушила правила содержания лифтов, несмотря на жалобы жителей.

Прокуратура потребовала от УК устранить нарушения. Представление пока на рассмотрении.

