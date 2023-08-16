Прокуратура Приморья начала проверку информации о нарушении прав рыбаков в Южной Корее

Прокуратура Владивостока начала проверку по информации о нарушении трудовых прав экипажа рыболовного судна «Нептун», который, предварительно,находится в одном из портов Республики Корея. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Как рассказал РИА Новости председатель Российского профсоюза моряков Петр Осичанский, судно арестовано в Южной Корее за неоплату ремонта. Экипаж находится на борту несколько месяцев и просит помощи в репатриации.

Директор компании-судовладельца в свою очередь сообщил Осичанскому, что в настоящее время есть проблемы со сбытом краба. После решения вопроса экипажу выплатят деньги. По словам Осичанского, одну группу из четырех человек уже отправили на родину.

Сотрудники прокуратуры проведут оценку соблюдения прав моряков на получение всех предусмотренных законом выплат и гарантий и, при наличии оснований, примут соответствующие меры реагирования.