Прокуратура Приднестровья: Украина готовила теракт для дискредитации миротворцев РФ

Украинские спецслужбы готовили теракт в Приднестровье, чтобы дискредитировать российских миротворцев. Об этом со ссылкой на прокурора непризнанной республики Анатолия Гурецкого сообщает ТАСС.

«Служба безопасности Украины сориентирована на то, чтобы любым способом дискредитировать подразделения российской армии. <...> Это очевидно, что для тех, кто ими руководит, <...> само наличие российских миротворцев, ограниченного контингента российских войск, складов в Колбасне представляет определенный интерес», — заметил он.

Возможного исполнителя теракта удалось арестовать 3 марта. Под руководством иностранных спецслужб он и группа других лиц должны были взорвать в Тирасполе автомобиль с 8 кг гексогена. Целью стало бы убийство как можно большего количества людей.

К настоящему моменту, по данным Гурецкого, арестованы два человека, причем один из них был взят с поличным. «Взрывное вещество с большим количеством шурупов и других металлических изделий говорит о том, что готовился крупный террористический акт», — уверен прокурор.