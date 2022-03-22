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Происшествия
22 марта 2022  17:26
Павел Климчак

Прокуратура предупредила о недопустимости экстремизма администратора челнинского паблика

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Прокуратура Набережных Челнов внесла предостережение администратору новостного паблика «Челны Вкурсе» о недопустимости экстремистской деятельности. Соответствующий документ разместил на своей странице администратор группы.

В надзорном ведомстве обнаружили предпосылки к дискредитации Вооруженных сил России в указанной группе.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что челнинца отправили за решетку за то, что хвастался нацистской татуировкой.

#Экстремистская деятельность #Прокуратура #Набережные Челны
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