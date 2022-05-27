Прокуратура потребовала наказать рабочих за яму, в которую упал 5-летний ребенок

Прокуратура провела проверку после падения 5-летнего ребенка в яму для фонарного столба в одном из дворов Набережных Челнов.

Инцидент произошел около шести часов вечера во дворе жилого дома по адресу 53/44. Мальчик упал в яму глубиной примерно полметра около детской площадки, его нога застряла поперек. Долгое время ребенка не могли вытащить из ямы. В результате бригада скорой помощи доставила его в больницу, где у него выявили повреждение связок коленного сустава.

Фото: Прокуратура РТ

Как установило надзорное ведомство, яму оставили работники ООО «ПромРегионСтройГрупп», которые занимаются благоустройством дворов по республиканской программе «Наш двор». Однако земляные работы проводились с нарушениями: сделав яму под столб вечером, они без ограждения оставили ее до следующего дня.

Прокуратура потребовала у руководства организации наказать виновных рабочих, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.