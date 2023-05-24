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Происшествия 24 мая 2023 13:54

Прокуратура потребовала выделить места для парковки инвалидов в РТ

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Сотрудники надзорного ведомства РТ проверили соблюдение требований предоставления инвалидам мест на парковках. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По закону не менее 10 процентов мест на парковке должны быть предназначены для инвалидов. Кроме того, места на парковке предоставляются бесплатно.

В результате проверки было установлено, что возле 96 многоэтажных домов в Татарстане не выделены места для парковки инвалидов.

Прокуроры Татарстана вынесли 11 представлений в адрес руководителей исполкомов муниципальных образований. В настоящее время акты реагирования находятся на рассмотрении.

#инвалиды #парковка #Прокуратура
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