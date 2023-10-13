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Прокуратура потребовала ликвидировать выбоины на железнодорожном переезде в Челнах
Прокуратура Набережных Челнов проверила информацию из социальных сетей о ненадлежащем состоянии железнодорожного переезда на улице Карьерной и выявила нарушения. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, на железнодорожном переезде выявлены выбоины в междурельсовом настиле, превышение уровня настила над верхом рельсов, а также другие нарушения.
В результате в адрес руководителя исполкома внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных к ответственности.
В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
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