Прокуратура потребовала ликвидировать выбоины на железнодорожном переезде в Челнах

Прокуратура Набережных Челнов проверила информацию из социальных сетей о ненадлежащем состоянии железнодорожного переезда на улице Карьерной и выявила нарушения. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, на железнодорожном переезде выявлены выбоины в междурельсовом настиле, превышение уровня настила над верхом рельсов, а также другие нарушения.

В результате в адрес руководителя исполкома внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных к ответственности.

В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.