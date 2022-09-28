Прокуратура потребовала убрать силовой кабель у подъезда, мешающий проезду инвалидов

Прокуратура Московского района Казани начала проверку после обращения матери 9-летнего ребенка-инвалида: она сообщила, что некий бизнесмен, не получив согласия жильцов дома №21 на улице Баруди, перенес силовой электрокабель на придомовую территорию.

В итоге кабель лежал около пандуса при входе в подъезд. Во время проверки информация подтвердилась – кабель перенесли незаконно. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд, потребовав от бизнесмена убрать кабель.

Суд удовлетворил это требование в полном объеме, Верховный суд РТ не удовлетворил апелляционную жалобу ответчика. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.