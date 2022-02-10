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Ру Тат
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Происшествия
10 февраля 2022  11:01
Полина Шевчук

Прокуратура потребовала у УК в Челнах убрать снег во дворе, где застряла машина скорой

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После публикации в СМИ видео, где машина скорой помощи не смогла подъехать к дому в Челнах из-за неубранного снега, прокуратура республики начала проверку.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, инцидент произошел 8 февраля во дворе дома №17/03 в Новом городе.

Установлено, что дорога во дворе и часть тротуаров не были очищены от наледи и снега, а также не обработаны противогололедными средствами. Машина скорой помощи, прибывшая по вызову, попала в колею и не смогла выбраться.

Прокуратура внесла в адрес руководителя ООО УК «Ремжилстрой» представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновного должностного лица к дисциплинарной ответственности.
 

#прокурорская проверка #уборка снега #Прокуратора РТ
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