Прокуратура потребовала у УК в Челнах убрать снег во дворе, где застряла машина скорой

После публикации в СМИ видео, где машина скорой помощи не смогла подъехать к дому в Челнах из-за неубранного снега, прокуратура республики начала проверку.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, инцидент произошел 8 февраля во дворе дома №17/03 в Новом городе.

Установлено, что дорога во дворе и часть тротуаров не были очищены от наледи и снега, а также не обработаны противогололедными средствами. Машина скорой помощи, прибывшая по вызову, попала в колею и не смогла выбраться.

Прокуратура внесла в адрес руководителя ООО УК «Ремжилстрой» представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновного должностного лица к дисциплинарной ответственности.

