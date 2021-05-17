Прокуратура потребовала у организации из РТ выплатить долг по налогам на миллион рублей

В Альметьевской городской прокуратуре состоялось заседание по вопросам исполнения налогового и трудового законодательства, на которое были приглашены главы предприятий, имеющих долги по налогам, сборам и страховым взносам. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что организация «Санаторий-профилакторий «Голубое озеро» задолжала более 200 тыс. рублей по налогам и более 800 тыс. – по страховым взносам.

Надзорное ведомство потребовало у руководителя организации выплатить задолженности.