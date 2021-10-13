Прокуратура потребовала у компании из Альметьевска погасить 4 млн рублей долга по налогам

В Альметьевской городской прокуратуре состоялось очередное заседание по вопросам исполнения налогового и трудового законов, на которое были приглашены руководители организаций, имеющих долги по налогам, сборам и страховым взносам.

Установлено, что ООО МИП «НЭС Профэксперт» имеет задолженность по налогам более 4 млн рублей. Надзорное ведомство потребовало у руководства компании погасить долг. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения, сообщили в прокуратуре РТ.