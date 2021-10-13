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Ру Тат
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13 октября 2021  13:49
Павел Климчак

Прокуратура потребовала у компании из Альметьевска погасить 4 млн рублей долга по налогам

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В Альметьевской городской прокуратуре состоялось очередное заседание по вопросам исполнения налогового и трудового законов, на которое были приглашены руководители организаций, имеющих долги по налогам, сборам и страховым взносам.

Установлено, что ООО МИП «НЭС Профэксперт» имеет задолженность по налогам более 4 млн рублей. Надзорное ведомство потребовало у руководства компании погасить долг. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения, сообщили в прокуратуре РТ.

#прокуратура #долги по налогам
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