Прокуратура потребовала у исполкома Нижнекамского района организовать отлов собак

После нападения бездомной собаки на школьницу в Нижнекамском районе прокуратура провела проверку, рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Инцидент произошеоколо школы №37, собака пыталась отобрать у школьницы мешок со второй обувью. Как показал анализ, за четыре месяца этого года уже произошло 33 нападения собак на людей, в том числе детей, в 2020 году всего был 31 случай нападения, в 2019 году – 26.

По сведениями Нижнекамской центральной районной больницы, с начала года 47 людей обратились в травмпункт за медпомощью после укусов бродячих собак.

Надзорное ведомство выяснило, что отлов бездомных жиотных в Нижнекамске и Нижнекамском районе не организован.

В связи с этим прокуратура потребовала у главы районного исполкома организовать отлов бродячих собак и привлечь виновных должностных лиц к ответственности.