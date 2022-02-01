Прокуратура потребовала от директоров детского сада и трех школ Казани убрать снег с крыш

Прокуратура Советского района Казани установила в результате проверки, что на крыше детского сада №399 на улице Минской, а также на крышах трех школ образовалось большое количество снега и наледи. Это создает угрозу жизни и здоровью юных воспитанников.

Надзорное ведомство потребовало от руководителей детсада и школ очистить крыши от снега. Их также предупредили о возможной административной и уголовной ответственностях в случаях ЧС. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.