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Происшествия
1 февраля 2022  14:43
Павел Климчак

Прокуратура потребовала от директоров детского сада и трех школ Казани убрать снег с крыш

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Прокуратура Советского района Казани установила в результате проверки, что на крыше детского сада №399 на улице Минской, а также на крышах трех школ образовалось большое количество снега и наледи. Это создает угрозу жизни и здоровью юных воспитанников.

Надзорное ведомство потребовало от руководителей детсада и школ очистить крыши от снега. Их также предупредили о возможной административной и уголовной ответственностях в случаях ЧС. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Прокуратура #уборка снега
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