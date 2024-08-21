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Происшествия 21 августа 2024 12:36

Прокуратура потребовала ограничить доступ на крышу в центре Казани после видео с детьми

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По сообщениям в социальных сетях, на крыше многоэтажного дома №42 на улице Лево-Булачной в Казани были замечены играющие дети.

Крыша дома была лишь слегка огорожена, что создавало серьезную опасность для несовершеннолетних.

По требованию прокуратуры Вахитовского района Казани доступ на крышу этого здания был оперативно закрыт. Надзорное ведомство внесло представление руководству управляющей компании «Старый город», после чего нарушения были устранены.

#крыша
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