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Происшествия
14 февраля 2022  11:49
Павел Климчак

Прокуратура потребовала очистить дороги от снега и проложить асфальт в Константиновке

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Как установила прокуратура Советского района Казани вместе с сотрудниками ГИБДД, на улицах Белокаменной и Бирюсовой в поселке Константиновка отсутствует тротуар и дорога не убрана от снега и наледи.

В связи с этим надзорное ведомство потребовало у главы администрации Советского района очистить дорогу от снега и проложить асфальт, а также привлечь виновных сотрудников к ответственности. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Прокуратура #тротуары #константиновка
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