Прокуратура потребовала очистить дороги от снега и проложить асфальт в Константиновке

Как установила прокуратура Советского района Казани вместе с сотрудниками ГИБДД, на улицах Белокаменной и Бирюсовой в поселке Константиновка отсутствует тротуар и дорога не убрана от снега и наледи.

В связи с этим надзорное ведомство потребовало у главы администрации Советского района очистить дорогу от снега и проложить асфальт, а также привлечь виновных сотрудников к ответственности. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.