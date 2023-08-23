Прокуратура потребовала, чтобы Чистополь-водоканал оповещал граждан об отключениях воды

После отключения воды на четверо суток Чистопольская прокуратура организовала проверку, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что с 22 июня по 8 августа в районе часового завода, речного порта, кирпичного завода, дома медиков, Мельничной площади, Крутой горы, центра города, спортивного комплекса «Лидер» и стадиона в Чистополе было зафиксировано 11 случаев отсутствия водоснабжения в общей сложности в течение 96 часов.

Причиной стал прорыв в системе водоснабжения, а также поломка насосов.

В феврале этого года также было отключение водоснабжения во время выполнения аварийных работ на водопроводе на улице Толстого-Калактионова, а в августе – на водопроводе на улице 40 лет Победы. В каждом случае суммарная продолжительность отключения составила 12 часов.

В ведомстве отметили, что в Чистополь-Водоканале не принимали меры по предупреждению аварийных ситуаций на объектах централизованных систем водоснабженияи водоотведения, чтобы население было обеспечено услугами надлежащего качества.

С февраля 2019 года предприятие также не размещало никаких сведений о плановых и аварийных отключениях воды на своем официальном сайте, что нарушает права граждан на доступ к социально значимой информации.

По итогам проверки от руководителя Чистопольского водоканала потребовали устранить нарушения, причины и условия им способствующие, а также привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.