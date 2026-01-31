news_header_top
Происшествия 31 января 2026 13:16

Прокуратура помогла жительнице Казани вернуть деньги, украденные мошенниками

Прокуратура помогла жительнице 68-летней жительнице Казани вернуть деньги, украденные мошенниками.

Как сообщают в прокуратуре Татарстана, женщине позвонил неизвестный, назвавший себя сотрудником полиции, и убедил ее перевести 290 тысяч рублей на «безопасный» счет. Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в прокуратуру Вахитовского района Казани.

Ведомство встало на сторону пенсионерки и обратилось в суд, который обязал мошенника выплатить всю украденную сумму.

