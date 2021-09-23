Прокуратура помогла жительнице Казани добиться выплаты на ребенка

По указу Президента РФ всем гражданам РФ полагалась выплата 5 тысяч рублей за каждого ребенка до восьми лет. Родители могли обратиться с заявлением на выплату в Пенсионный фонд до 1 апреля этого года.

Жительница Казани смогла подать заявление только 30 апреля, поскольку до этого она находилась в больнице. Тем не менее ей отказали в выплате из-за пропущенного срока подачи заявления.

Проведя проверку, надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы признать действия отделения Пенсионного фонда незаконными и добиться выплаты на ребенка. После вмешательства прокуратуры женщине выплатили детское пособие.