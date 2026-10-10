Прокуратура помогла восстановиться трем незаконно отчисленным студентам КГМУ

Прокуратура РТ помогла восстановиться в институте трем студентам КГМУ, отчисленным с нарушением процедуры.

Как рассказали в ведомстве, студенты учились на 4-м курсе и собирались проходить промежуточную аттестацию, однако не были допущены. Причиной стало несоответствие требованиям, которые не были прописаны в локальных актах вуза. После этого ребят отчислили без уведомления, что также является нарушением.

Студенты обратились в прокуратуру. В результате их восстановили и дали возможность закрыть академическую задолженность, а одно из должностных лиц университета привлекли к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время студенты готовятся к сдаче государственной итоговой аттестации.