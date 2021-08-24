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Ру Тат
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24 августа 2021  18:07
Павел Климчак

Прокуратура помогла ребенку из РТ получить страховку за тяжелую травму

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Надзорное ведомство Балтасинского района республики установило, что в 2020 году 12-летний мальчик был застрахован в одной из федеральных страховых компаний. В том же году он получил тяжелую травму во время велопрогулки, и его родители обратились в страховую компанию. Однако там им отказали в выплате из-за невозможности идентификации застрахованного лица.

Как выяснилось, агент страховщика во время оформления договора по невнимательности не внес в документы дату рождения ребенка и его отчество, хотя ему представили все необходимые документы мальчика.

Вместе с тем ни в договоре страхования, ни в правилах страхования от несчастных случаев не предусмотрена подобная причина отказа в страховой выплате. В итоге проверки прокуратура потребовала у руководителя страховой компании осуществить выплату и наказать виновных работников.

После вмешательства надзорного ведомства родителям мальчика выплатили страховое возмещение в полном объеме, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

 

#прокуратура #страховая компания #страховка
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