Приволжская транспортная прокуратура помогла получить компенсацию семье сбитого поездом жителя РТ.

Как сообщили в ведомстве, летом 2025 года на перегоне Тихоново – Тойма 18-летнего жителя Менделеевска сбил поезд. Несмотря на попытку машиниста экстренно затормозить, избежать столкновения не удалось. От полученных травм парень скончался.

Родственники погибшего не смогли самостоятельно защитить свои права и транспортная прокуратура обратилась в суд с иском. В результате с РЖД взыскали компенсацию морального вреда на сумму 600 тыс. рублей.