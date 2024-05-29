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Прокуратура помогла обеспечить татарстанца с инвалидностью лекарством от редкой болезни
После вмешательства прокуратуры Кировского района Казани 25-летний инвалид 1 группы был обеспечен жизненно необходимым лекарственным препаратом для лечения редкого заболевания, сообщила старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова.
Поводом для прокурорской проверки послужило обращение молодого жителя Казани, который в течение четырех месяцев был лишен возможности получать важное для его здоровья лекарство. Причиной этому стала несвоевременная организация закупки препарата медицинским учреждением.
В процессе проверки факты, изложенные в обращении, полностью подтвердились. Мужчине ежемесячно требовался жизненно необходимый лекарственный препарат в связи с имеющимся редким заболеванием.
Для восстановления нарушенных прав инвалида прокуратура Кировского района внесла представление об устранении нарушений законодательства министру здравоохранения Республики Татарстан.
После вмешательства надзорного ведомства ситуация была исправлена, и 25-летний инвалид был обеспечен требуемым для лечения лекарственным препаратом.
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