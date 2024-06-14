Прокуратура помогла казанским рабочим вернуть 1,7 млн рублей долга по зарплате

Благодаря принципиальной позиции надзорного ведомства восстановлены трудовые права работников одного из предприятий Казани. Прокуратура Ново-Савиновского района выявила грубые нарушения трудового законодательства в деятельности ООО «КЛК», сообщили в надзорном ведомстве.

Как оказалось, эта организация незаконно задержала выплату заработной платы 6 своим сотрудникам. Общая сумма долга перед работниками превысила 1,7 миллиона рублей.

Прокуратура оперативно отреагировала на факт нарушения прав граждан. Руководителю предприятия-нарушителя было внесено представление с требованием в кратчайшие сроки погасить образовавшуюся задолженность по зарплате.

Акт прокурорского реагирования возымел должный эффект. Компания вняла законным требованиям надзорного органа. Долги перед сотрудниками в размере 1,7 млн рублей были полностью погашены.