Прокуратура подала в суд на Елабужский дом престарелых за нарушения с наследством умерших

Прокуратура проверила Елабужский дом-интернат для граждан с психическими растройствами и дом-интернат для престарелых и инвалидов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе проверки выяснилось, что деньги на счетах умерших постояльцев, у которых нет наследников, не были признаны выморочным имуществом и их не перечислили в бюджет РФ.

По итогам проверки в суд направлено 9 исковых заявлений, 6 из которых уже удовлетворены судом, а еще 3 находятся на рассмотрении.

Кроме того, в адрес руководителей учреждения внесены представления об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

