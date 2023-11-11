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Прокуратура подала в суд на Елабужский дом престарелых за нарушения с наследством умерших
Прокуратура проверила Елабужский дом-интернат для граждан с психическими растройствами и дом-интернат для престарелых и инвалидов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В процессе проверки выяснилось, что деньги на счетах умерших постояльцев, у которых нет наследников, не были признаны выморочным имуществом и их не перечислили в бюджет РФ.
По итогам проверки в суд направлено 9 исковых заявлений, 6 из которых уже удовлетворены судом, а еще 3 находятся на рассмотрении.
Кроме того, в адрес руководителей учреждения внесены представления об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
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