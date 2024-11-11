Прокуратура подала иск на исполком, незаконно продливший сроки постройки домов в Куюках

Прокуратура Пестречинского района РТ подала иск на исполком, который незаконно продлил сроки строительства многоэтажек в Куюках.

После поверки Прокуратуры выяснилось, что застройщик «ДК «Антей» получил в 2018 году два разрешения на строительство многоквартирных домов, однако к работам в нужные сроки так и не приступил.

В 2023 году компания обратилась с заявлениями о продлении сроков строительство на пять лет без уважительных причин. Но, несмотря на это, исполком незаконно продлил сроки.

Прокуратура РТ направила иск суд с требованием запретить дальнейшие строительные работы. Иск находится на стадии рассмотрения.