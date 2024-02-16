Прокуратура подала иск на фирму, которая незаконно через трудовые споры получила 9 млн

Прокуратура Татарстана добивается взыскания 9 млн рублей, полученных по поддельным документам о трудовых спорах, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе проверки в «Экстра Город» выяснилось, что в марте 2023 года на основании решений комиссии по трудовым спорам в пользу пяти физических лиц. Фактически эта организация не занимается финансово-хозяйственной деятельностью и по указанному в документах адресу ее нет.

Также не была подтверждена работа бенефициаров в этой организации и создание комиссии по трудовым спорам.

Таким образом, выданные комиссией по трудовым спорам удостоверения были использованы для незаконного перечисления денежных средств в пользу указанных граждан.

В связи с этим прокуратура обратилась в Ново-Савиновский районный суд г. Казани с иском в интересах государства.