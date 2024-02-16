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Прокуратура подала иск на фирму, которая незаконно через трудовые споры получила 9 млн
Прокуратура Татарстана добивается взыскания 9 млн рублей, полученных по поддельным документам о трудовых спорах, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В процессе проверки в «Экстра Город» выяснилось, что в марте 2023 года на основании решений комиссии по трудовым спорам в пользу пяти физических лиц. Фактически эта организация не занимается финансово-хозяйственной деятельностью и по указанному в документах адресу ее нет.
Также не была подтверждена работа бенефициаров в этой организации и создание комиссии по трудовым спорам.
Таким образом, выданные комиссией по трудовым спорам удостоверения были использованы для незаконного перечисления денежных средств в пользу указанных граждан.
В связи с этим прокуратура обратилась в Ново-Савиновский районный суд г. Казани с иском в интересах государства.
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