Прокуратура отменила оправдательный приговор участникам массовой драки в Васильево

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РТ рассмотрела апелляцию прокуратуры по делу шестерых участников массовой драки в поселке Васильево Зеленодольского района, которых обвиняли в групповом хулиганстве и повреждении имущества.

Напомним, драка произошла в баре «Пена» в ночь на 15 марта 2020 года. Шестеро молодых людей от 22 до 27 лет с молотком и камнями напали на 13 посетителей бара, двое из них получили травмы. После этого злоумышленники повредили имущество заведения, чем причинили ущерб его владельцу на 9,5 тысячи рублей.

В июле этого года Зеленодольский суд признал виновным только одного из подсудимых – его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Остальные пятеро фигурантов были оправданы за отсутствием состава преступления.

Надзорное ведомство не согласилось с подобным решением суда и обжаловало его. Апелляция была удовлетворена – приговор отменили всем шести фигурантам. Дело направили на новое рассмотрение иным составом суда, как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.