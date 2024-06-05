Прокуратура оштрафовала челнинскую стройфирму, руководитель которой попался на взятке

В Татарстане по постановлению прокуратуры организация оштрафована на 500 тысяч рублей за совершение коррупционного правонарушения. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

В сентябре 2020 года руководитель строительной организации передал начальнику одного из территориальных подразделений Инспекции государственного строительного надзора республики 40 тысяч рублей за положительное заключение.

После этого прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 500 тыс. рублей. Также фирма лишена права участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.

Уголовное дело в отношении руководителя фирмы, который дал взятку, рассматривается Набережночелнинским городским судом. Дело в отношении чиновника находится на стадии предварительного расследования.