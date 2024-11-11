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Прокуратура оштрафовала челнинца за развлекательные мероприятия на грузовом теплоходе
Камская транспортная прокуратура привлекла к ответственности владельца теплохода в Набережных Челнах.
Сотрудники надзорного ведомства увидели в интернете публикацию о проведении на теплоходе, предназначенном для перевозки грузов, культурно-массового мероприятия. При этом судно не могло использоваться для перевозки пассажиров, а состояние теплохода не соответствовало требованиям безопасности.
В итоге собственнику судна назначили штраф, а теплоход конфисковали в доход государства.
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