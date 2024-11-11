Прокуратура оштрафовала челнинца за развлекательные мероприятия на грузовом теплоходе

Камская транспортная прокуратура привлекла к ответственности владельца теплохода в Набережных Челнах.

Сотрудники надзорного ведомства увидели в интернете публикацию о проведении на теплоходе, предназначенном для перевозки грузов, культурно-массового мероприятия. При этом судно не могло использоваться для перевозки пассажиров, а состояние теплохода не соответствовало требованиям безопасности.

В итоге собственнику судна назначили штраф, а теплоход конфисковали в доход государства.