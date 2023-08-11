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Прокуратура организовала проверку после жалоб жителей Чистополя на отключение воды
Чистопольская городская прокуратура организовала проверку после жалоб жителей на отключение воды, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Поводом для организации проверки стало обращение в СМИ. Жители сообщали о частых авариях на городских сетях. В результате у них случались частые перебои с водой.
В ведомстве отметили, что проверят исполнение законодательства о водоснабжении и своевременности выполнения работ по содержанию коммунальных сетей.
В настоящее время решается вопрос о мерах прокурорского реагирования.
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