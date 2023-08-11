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Происшествия 11 августа 2023 19:34

Прокуратура организовала проверку после жалоб жителей Чистополя на отключение воды

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Чистопольская городская прокуратура организовала проверку после жалоб жителей на отключение воды, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Поводом для организации проверки стало обращение в СМИ. Жители сообщали о частых авариях на городских сетях. В результате у них случались частые перебои с водой.

В ведомстве отметили, что проверят исполнение законодательства о водоснабжении и своевременности выполнения работ по содержанию коммунальных сетей.

В настоящее время решается вопрос о мерах прокурорского реагирования.

#Прокуратура #Чистополь #перебои в работе #вода
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